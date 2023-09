Nov incident ob meji med Armenijo in Azerbajdžanom zahteval dve življenji

Erevan/Baku, 1. septembra - Azerbajdžanska vojska je streljala na položaje armenske vojske pri mestu Sotk v bližini meje med državama, pri čemer sta bila ubita dva armenska vojaka, je danes sporočilo armensko obrambno ministrstvo. Iz Bakuja so sporočili, da so bili v incidentu ranjeni trije azerbajdžanski vojaki, odgovornost zanj pa so pripisali armenski strani.