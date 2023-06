Med mirovnimi pogovori v ZDA nov incident v Gorskem Karabahu

Erevan/Baku/Washington, 28. junija - V napadu azerbajdžanskih sil na armenske položaje v Gorskem Karabahu so bili davi ubiti štirje armenski vojski, so sporočile armenske separatistične oblasti v regiji. Do novega incidenta prihaja v času, ko v Washingtonu potekajo tridnevni mirovni pogovori med zunanjima ministroma Armenije in Azerbajdžana glede desetletja trajajočega konflikta.