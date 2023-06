Michel: EU bo storila vse za normalizacijo odnosov Armenije in Azerbajdžana

Kišinjov, 1. junija - EU bo storila vse, kar zmore, da bi pomagala in nudila podporo Armeniji in Azerbajdžanu pri napredku v smeri normalizacije odnosov, je po današnjem srečanju z voditelji Armenije, Azerbajdžana, Francije in Nemčije ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Moldaviji sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.