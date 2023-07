EU poziva Armenijo in Azerbajdžan, naj se vzdržita nasilja

Bruselj, 15. julija - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes v Bruslju gostil azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva in armenskega premierja Nikola Pašinjana, s katerima so iskali rešitev za vprašanje Gorskega Karabaha, večinsko armenske pokrajine znotraj meja Azerbajdžana. Pozval ju je, naj se vzdržita nasilja in ustvarita pogoje za mirovne pogovore.