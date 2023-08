Začetek šolskega leta po mnenju NIJZ priložnost za krepitev zdravih navad

Ljubljana, 31. avgusta - Na NIJZ so začetek šolskega leta izpostavili kot priložnost, da starši skupaj z otroki na novo začrtajo ali vpeljejo novosti v dnevno rutino in krepijo navade za krepitev zdravja in dobro počutje. Na Unicefu opozarjajo, da lahko novo šolsko leto za marsikoga predstavlja izziv in vpliva na duševno zdravje, pomoč pa nudijo tudi Unicefove varne točke.