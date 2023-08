Felda mladim zaželel marljivosti in se zahvalil zaposlenim za prispevek po ujmah v vrtcih in šolah

Ljubljana, 31. avgusta - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je pred začetkom šolskega leta zahvalil zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih za vse, kar so storili ob poletnih ujmah, ki so ponekod prizadele tudi vrtce in šole. Vesel je, da se bo pouk povsod lahko začel v petek. Učencem in dijakom pa želi, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo.