Minister Poklukar učencem in dijakom zaželel varno in veselo pot do novega znanja

Ljubljana, 30. avgusta - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici pred začetkom novega šolskega leta učencem in dijakom zaželel uspešno šolsko leto ter varno in veselo pot do novega znanja. Izpostavil je, da v šoli ni prostora za kakršnokoli nasilje, pri čemer da imajo ključno vlogo starši in učitelji, ter pozval k previdnosti v prometu.