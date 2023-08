Tudi v Čepovanu začenjajo pouk s 1. septembrom

Nova Gorica, 29. avgusta - V novogoriški občini so šole in vrtci pripravljeni na začetek novega šolskega leta. Slednje se bo začelo s 1. septembrom tudi v Čepovanu, saj bosta ena skupina otroškega vrtca in en razred osnovnošolskih otrok do popravila šolske stavbe, poškodovane v neurju konec julija, gostovala v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma.