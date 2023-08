Ljubljana, 28. avgusta - Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo z geslom Srce prometne varnosti smo vsi. Akcija se letos osredotoča na povezovanje skupnosti učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost, potekala pa bo do 8. septembra, so sporočili iz Agencije za varnost prometa.