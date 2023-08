V Grosupljem načrtujejo nov kulturni center z glasbeno šolo

Grosuplje, 27. avgusta - Zdajšnji kulturni center v Grosupljem in tamkajšnja glasbena šola delujeta v starih in neprimernih prostorih, zato so se v občini Grosuplje odločili za izgradnjo novega kulturnega centra, v katerem bo mesto dobila tudi glasbena šola. Oboje želijo zgraditi do leta 2026.