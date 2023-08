Celjska občina izvedla nekaj naložb v osnovnih šolah in vrtcih

Celje, 29. avgusta - Celjska občina je med poletjem izvedla nekaj naložb v osnovne šole in vrtce. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal celjski župan Matija Kovač, večji obnovi sta potekali na III. Osnovni šoli (OŠ) in OŠ Lava. Skupna vrednost investicijskih vlaganj v šole je znašala 328.000 evrov, naložbe v celjske vrtce pa so bile vredne 365.000 evrov.