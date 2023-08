Na Hrvaškem od danes do nedelje vrhunec vročinskega vala

Zagreb, 25. avgusta - Vročinski val, ki je sredi tedna zajel Hrvaško, bo te dni na vrhuncu. Visoke temperature bodo vztrajale do nedelje, nato pa se bodo spustile, napovedujejo vremenoslovci. Državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče vremensko opozorilo za danes, soboto in nedeljo za območje Splita in Dubrovnika. Enako opozorilo do sobote velja za Reko.