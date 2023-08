Hrvaško obalo zajel nov vročinski val

Zagreb, 22. avgusta - Hrvaško, zlasti jadransko obalo, je zajel nov vročinski val, ki se bo do petka še krepil, opozarjajo vremenoslovci. Državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče vremensko opozorilo za štiri regije. Opozorilo zaradi visokih temperatur velja od danes do petka za reško in dubrovniško območje, od srede pa za kninsko in splitsko regijo.