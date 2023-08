Španija na udaru najhujšega vročinskega vala tega poletja

Madrid/Lizbona, 10. avgusta - V Španiji je četrti in najhujši vročinski val tega poletja v sredo dosegel vrhunec. Temperature po skoraj vsej državi so presegle 40 stopinj Celzija. Nacionalna vremenska agencija Aemet je opozorila na povečano nevarnost gozdnih požarov in napovedala, da bo izjemna vročina predvidoma vztrajala do nedelje, poročajo tuje tiskovne agencije.