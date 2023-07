Vročinski val na jugozahodu ZDA ne pojenja

New York, 25. julija - Vročinski val, ki je zajel jugozahodni del ZDA, se nadaljuje in se bo do konca tedna po napovedih vremenoslovcev razširil po vzhodnem delu države, vse do New Yorka, kjer pričakujejo visoko vlažnost in temperature do 40 stopinj. V Phoenixu v Arizoni so v ponedeljek že 25. dan zapored zabeležili temperature, višje od 43 stopinj Celzija.