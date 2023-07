Kristina Kočan za STA: Dnevi poezije in vina so zelo vpeti v lokalno okolje

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ptuj, 30. julija - Festival Dnevi poezije in vina, ki ga avgusta gostijo Ptuj in okoliški kraji, bo letos potekal z novo programsko vodjo, pesnico in prevajalko Kristino Kočan. V pogovoru za STA je ocenila, da festivali z daljšo tradicijo potrebujejo določeno kontinuiteto, spreminjajo pa se lahko možnosti za predstavitve. Letošnji bo potekal od 21. do 26. avgusta.