ZN v dveh letih zabeležili najmanj 800 kršitev človekovih pravic v Afganistanu

New York/Kabul, 22. avgusta - Združeni narodi so v Afganistanu, ki mu zadnji dve leti ponovno vladajo Talibani, zabeležili najmanj 800 primerov kršitev človekovih pravic, so danes sporočili ZN. V številko je vključenih več kot 200 izvensodnih usmrtitev, ki so jih talibanske oblasti zagrešile proti članom nekdanje afganistanske vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.