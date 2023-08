V Dohi srečanje predstavnikov ZDA z afganistanskimi talibani

Washington/Doha, 1. avgusta - Predstavniki ZDA so se v katarski Dohi v nedeljo in ponedeljek srečali s predstavniki afganistanske talibanske vlade, je sporočil State Department. Medtem, ko so Američani talibanom izražali svoje skrbi glede slabšanja položaja Afganistank, pa so si talibani prizadevali za ukinitev sankcij in odmrznitev afganistanskih sredstev v tujini.