V dveh letih vladavine talibani v Afganistanu obnovili politiko zatiranja

piše Robert Petrovič

Kabul, 15. avgusta - Minevata natanko dve leti, odkar so talibani ob kaotičnem umiku mednarodnih sil vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Talibani so sicer napovedovali miroljubno vladavino, a so na te obljube hitro pozabili in obnovili politiko zatiranja, Afganistanci pa se soočajo z vse večjo revščino in negotovostjo tudi glede preskrbe s hrano.