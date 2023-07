V Afganistanu po ukazu talibanov zaprlo vrata na tisoče kozmetičnih salonov

Kabul, 25. julija - V Afganistanu je začel veljati odlok o zaprtju kozmetičnih salonov, ki so ga sprejele talibanske oblasti. Na tisoče kozmetičnih salonov je tako dokončno zaprlo vrata, s čimer so ženskam onemogočili enega redkih virov preživetja, pa tudi priljubljen prostor za druženje v državi, kjer so ženske izrinjene iz velikega dela javnega življenja.