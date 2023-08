Moulin Rouge: Ko se dvigne zastor in zadoni kankan

piše Simona Grmek

Pariz, 20. avgusta - Nekdaj sinonim za poskočen ples kankan in divje zabave je pariški Moulin Rouge danes predvsem turistična atrakcija za pretežno tuje obiskovalce. Vendar pa slavno gledališče na Montmartru še danes izžareva duh francoskega kabareta, kjer so nekdaj nastopale znane plesalke in nekatera največja imena francoske in tuje glasbene scene.