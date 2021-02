Na Floridi velika razstava del Toulouse-Lautreca

Tampa, 16. februarja - Umetnostni muzej v floridskem Lakelandu je pripravil eno večjih preglednih razstav francoskega slikarja, grafika in ilustratorja Henrija de Toulouse-Lautreca. Na postavitvi, naslovljeni Toulouse-Lautrec and the Belle Epoque, je na ogled več kot 225 del, ki omogočajo poglobljen vpogled v delo priznanega post-impresionista.