Muzikal Moulin Rouge! od junija na Broadwayu

New York, 21. novembra - Odrska različica uspešnega filmskega muzikala iz leta 2001 Moulin Rouge! bo poleti zaživela na Broadwayu. Muzikal z besedilom Johna Logana v režiji Alexa Timbersa, ki je premiero doživel poleti v Bostonu, bo v New Yorku na ogled od konca junija. V glavnih vlogah bodo nastopili s tonyjem nagrajeni Karen Olivo, Aaron Tveit in Danny Burstein.