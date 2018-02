Toulouse-Lautrec in estetika belle epoque prvič v Španiji

Madrid, 12. februarja - V Španiji, natančneje v madridski Fundacion Canal, so prvič na ogled plakati francoskega slikarja, grafika in ilustratorja Henrija de Toulouse-Lautreca (1864-1901), poročajo španski mediji. Razstavljenih bo 33 plakatov, ki govorijo o duhu časa, ko se je zdelo vse mogoče - obdobju la belle epoque v Parizu med 1890 in 1914.