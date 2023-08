Večer o dobičkih po poplavah (17. 8.)

Maribor, 16. avgusta - Mitja Sagaj v komentarju Kdo (ne)bo služil? piše o obsegu škode po poplavah in se sprašuje, kdo bo denar izgubil in kdo pridobil. Avtor poudarja, da škode ne gre šteti le v poplavljenih strojih, drugi opremi in zalogah, pač pa tudi v izpadu dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti, ki pa še kar narašča.