Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da bodo slovenska gospodinjstva, ki so bila prizadeta v poplavah, do konca leta elektriko plačevala 60 odstotkov manj. Prav tako so poročale o cenah goriva v Sloveniji in o rasti slovenskega gospodarstva, ki je v drugem četrtletju raslo hitreje kot v začetku leta.