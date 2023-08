Dnevnik o kritikah ljubljanskega župana (17. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Vito Avguštin v komentarju Je ljubljanski župan res "prasec"? piše o neupravičenih kritikah ljubljanskega župana Zorana Jankovića in odzivu mestnih oblasti na poplave. Avtor poudarja, da je Ljubljansko naselje Sneberje poplavilo, ker je popustil nasip med naseljem in Savo, ki ga je dolžna vzdrževati država in ne mestna občina.