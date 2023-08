Dnevnik o vzporednicah med političnimi stanji v Afganistanu in Nigru (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Aleš Gaube v komentarju Civilisti so največje žrtve državnih prevratov piše o vzporednicah med političnimi stanji v Afganistanu in Nigru. Avtor meni, da so politična dogajanja v prestolnicah Kabul in Niamey različna, a da pred mednarodno skupnostjo obstaja isto vprašanje, kako se soočiti in kaj se želi doseči z novimi nelegalnimi oblastniki.