Madžarska Sloveniji pošilja nov paket pomoči

Budimpešta/Ljubljana, 12. avgusta - Madžarska uprava za obvladovanje naravnih nesreč (OKF) v Slovenijo, ki se spopada s posledicami katastrofalnih poplav, pošilja zaščitno opremo, med katero je 200.000 vreč s peskom in 4800 kvadratnih metrov protipoplavne folije, so v petek sporočili iz omenjene uprave. Nadaljnjo pomoč je ponudila tudi madžarska vlada.

OKF po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI v Slovenijo poleg vreč s peskom in folije pošilja 500 gumijastih škornjev, 300 vzmetnic, 300 odej, 300 blazin, 600 rjuh in 5000 svetilk.

Slovenska vlada na spletni strani navaja, da bo ta pomoč v Roje prispela danes in v nedeljo.

Nadaljnjo pomoč Madžarske je že pred tem v petek ponudil tudi državni sekretar v kabinetu madžarskega premierja Zoltan Kovacs. Ta je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, naznanil, da je Madžarska pripravljena zagotoviti pomoč, ki vključuje 22-člansko potapljaško ekipo, opremljeno s terenskimi vozili in čolni, šest črpalk z operativnim osebjem, dva bagra, dva smetarska tovornjaka, dva tehnična strokovnjaka ter vreče s peskom in različno opremo za zaščito pred poplavami, kar je razvidno tudi iz spletne strani madžarske vlade. Kovacs je dodal, da bodo pomoč poslali, ko jo bo Slovenija sprejela.

Pomoč je v Slovenijo iz Madžarske sicer napotila tudi tamkajšnja dobrodelna organizacija Malteškega viteškega reda, so v petek sporočili iz organizacije. V Kranj so dostavili paket pomoči v vrednosti 26.000 evrov, ki vključuje tudi 15 visokozmogljivih strojev za sušenje zidov in več prenosnih generatorjev.