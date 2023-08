Delo o težkem obdobju za turizem (11. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Maja Grgič v komentarju Poplave odnesle sanjsko sezono piše o težkem obdobju za turizem. Ob ujmi v Sloveniji so podobe poplavljenih in opustošenih krajev obkrožile svet. A čeprav so vode prizadele le del države, je bila v očeh tujcev poplavljena celotna dežela. Tak vtis ima na vrhuncu poletne sezone lahko uničujoč vpliv na turizem, piše avtorica.