Dnevnik o vladnem upravljanju sanacije (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Tomaž Klipšteter v komentarju Živo blato piše o vladnem upravljanju sanacije po ujmi. Avtor vladi in predsedniku vlade Robertu Golobu svetuje, naj se izogneta populizmu. Meni, da morajo nemudoma začeti sporočati neprijetne napovedi in prebivalce prositi za potrpljenje, saj bo odpravljanje posledic poplav dolgotrajno, izredno drago in naporno.