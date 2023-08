Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pomoči Sloveniji pri odpravljanju posledic poplav. Med drugim pomagajo pripadniki srbske in avstrijske vojske s potrebno opremo. Pomoč bo v prihodnjih dneh prišla tudi iz Bosne in Hercegovine, Madžarska pa je ponudila pomoč potapljaške ekipe. Poročale so tudi o smrti potapljačice Irene Čok.