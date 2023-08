Večer o dilemi politikov po ujmah (10. 8.)

Maribor, 10. avgusta - Rok Kajzer v komentarju Umazani in zli v katastrofi piše o dilemi politikov, ali na območju naravne katastrofe poprijeti za delo in se fotografirati. Avtor meni, da bi izkušeni politiki morali vedeti, da njihove humanitarne geste javnost pač ne bo kupila, če se bodo fotografije zaskrbljenega in pomoči nudečega takoj pojavile na socialnih omrežjih.