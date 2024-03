Britanskemu ministru grozi zapor, če ne bo razkril žvižgačev

London, 27. marca - Britanskemu ministru za veterane Johnnyju Mercerju grozi zaporna kazen, če v okviru preiskave o domnevnih zločinih posebnih enot britanske vojske v Afganistanu med letoma 2010 in 2013 ne bo razkril imen častnikov, ki so mu povedali, da so britanski vojaki storili vojne zločine. Svoje vire mora razkriti do 5. aprila, poročajo britanski mediji.