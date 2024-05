V poplavah na zahodu Afganistana najmanj 50 smrtnih žrtev

Kabul, 18. maja - V poplavah v provinci Gor na zahodu Afganistana je umrlo najmanj 50 ljudi, je danes sporočil tiskovni predstavnik afganistanske policije in dodal, da številne še pogrešajo. Poplave so uničile približno 2000 hiš, na stotine hektarjev kmetijskih zemljišč, odnesle številne mostove in poškodovale ceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.