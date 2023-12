V Afganistanu zaradi visokih stroškov skupna poroka 50 parov

Kabul, 25. decembra - V afganistanski prestolnici Kabul se je danes na skupni slovesnosti poročilo 50 parov. Za to potezo so se odločili, da bi znižali astronomske stroške obreda in slavja, kar je v državi vse pogostejša praksa. Odkar so oblast v državi ponovno prevzeli talibani, so sicer poroke nasploh postale skromnejše, glasba in ples pa sta praktično prepovedana.