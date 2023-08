V nekaterih bolnišnicah na dan solidarnosti odpovedani posegi, čemur pa v Fidesu nasprotujejo

Iz splošnih bolnišnic Celje in Jesenice so sporočili, da bodo na dan solidarnosti organizirali delo kot na druge praznične oziroma dela proste dni.

To pomeni, da bodo vsi naročeni zdravstveni pregledi za ta dan odpovedani, o čemer bo osebje bolnišnice tudi obvestilo paciente. "Nadomestne termine bodo pacienti prejeli v prihodnjih dneh," so zapisali v Splošni bolnišnici Celje.

V jeseniški splošni bolnišnici bodo večino načrtovanih ambulantnih in hospitalnih obravnav prenaročili na nove termine, vse nujne dejavnosti pa bodo potekale nemoteno, so izpostavili.

Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo čez vikend, na Jesenicah sicer beležijo povečan obiska pacientov iz Spodnje Gorenjske in okolice Ljubljane ter Posočja.

"V prvih dneh poplav je bilo zaznati tudi povečan prihod porodnic iz Spodnje Gorenjske in okolice Ljubljane, in sicer iz Medvod in Tacna," so izpostavili.

Z vprašanjem glede organizacije dela na dan solidarnosti se je STA obrnila na več bolnišnic, vendar odgovore še čakamo. Neuradno pa je slišati, naj bi v nekaterih bolnišnicah v zvezi s tem vprašanjem čakali odločitev oziroma navodila ministrstva za zdravje.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) pa medtem vse zdravstvene delavce in vodstva vseh javnih zdravstvenih zavodov pozivajo, da se v znak solidarnosti 14. avgusta organizira delo tako, kot je bilo prvotno načrtovano.

Kot so izpostavili, so zdravstveni delavci družbeno bolj koristni na svojem delovnem mestu, saj bodo s tem najbolj pomagali prizadetim v poplavah in bolnim.

"Ravno iz teh razlogov pozivamo vodstva javnih zdravstvenih zavodov, da na dan 14. avgusta ne prekinejo že planiranih delovnih procesov," so izpostavili.