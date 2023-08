V poplavljeni psihiatrični bolnišnici v Begunjah hitijo s sanacijo

Begunje na Gorenjskem, 6. avgusta - Petkove poplave so močno prizadele tudi Psihiatrično bolnišnico Begunje. Zaradi zalite kleti in pritličja so morali bolnike preseliti ter bolnišnico zapreti. Zaenkrat še ni jasno, kdaj bo edina psihiatrična bolnišnica na Gorenjskem spet lahko začela z delom. Trenutno poteka čiščenje prostorov in odvoz velikih količin uničene opreme.

V noči na petek je v močnem deževju izjemno narasel potok Blatnica, ki je povzročil razdejanje v Begunjah na Gorenjskem. Zalil je tudi graščino Katzenstein, v kateri deluje psihiatrična bolnišnica. "Voda je zalila vse kletne prostore do stropa, v pritličju pa je segala en meter visoko," je opisala pomočnica direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje za zdravstveno nego in oskrbo Jerca Zupan.

Kot je pojasnila, se je vse zgodilo zelo hitro in bolnišnica je bila praktično v 15 minutah pod vodo. "Treba je bilo zelo hitro odreagirati, na srečo pa takrat v poplavljenih prostorih ni bilo bolnikov, tudi dežurna ambulanta je bila prazna," je povedala sogovornica.

Voda je zalila dnevno bolnišnico, urgentno ambulanto, kuhinjo, pralnico, socialno službo, skratka vse vitalne dele, ki jih bolnišnica potrebuje za svoje delovanje. "Izgubili smo vso opremo in aparature, medicinske pripomočke, računalnike, evidence in arhive," je navedla.

Alenka Tonkli Peternel, ki nadomešča direktorja bolnišnice v času njegove odsotnosti, je povedala, da je bila bolnišnica tudi brez elektrike in vode ter ni mogla nadaljevati z obratovanjem. Zato so morali poiskati rešitev za okoli 100 bolnikov, ki so bili tedaj bolnišnici. 32 so jih premestili v druge psihiatrične bolnišnice po državi, ostale, ki so bili v boljšem zdravstvenem stanju, pa so odpustili v domače okolje.

Bolnišnica do nadaljnjega ostaja zaprta, bolnike pa prosijo, da se v nujnih primerih obrnejo na ostale bolnišnice v državi. Kot je dejala Tonkli Peternel, ni možno napovedati, kdaj bo bolnišnica lahko spet začela obratovati, bodo pa skušali čim prej vzpostaviti vsaj urgentno pomoč. Težava je predvsem v tem, da nimajo elektrike in da ne delujeta niti informacijski sistem niti telefonska centrala, sicer bi lahko z delom nadaljevali vsaj drugih, nepoškodovanih prostorih.

Pri sanaciji pomagajo številni zaposleni v bolnišnici, gasilci in tudi prostovoljci. V soboto sta na pomoč priskočila celo dva nizozemska turista, danes pa skupina mladih tujcev, ki je v Begunjah na poletnem taboru.

Poveljnik Gasilske zveze Radovljica Janez Koselj je povedal, da gasilci pri sanaciji pomagajo že vse od začetka in bodo še naprej. "Pomagamo pri odstranjevanju mulja, čiščenju in pranju prostorov ter pri odstranjevanju uničene lastnine," je pojasnil in dodal, da gre za kar 40 do 50 ton uničenega materiala, ki ga bo treba odpeljati. Pomagali bodo tudi pri razkuževanju poplavljenih prostorov.

Kot je izpostavila Tonkli Peternel, trenutno dejansko najbolj potrebujejo roke, ki pomagajo čistiti. Potrebovali pa bodo tudi sredstva za sanacijo, saj je škoda res velika. "Upamo, da nam bo ministrstvo priskočilo na pomoč," je izpostavila.

Bolnišnico v Begunjah bosta danes okoli 16. ure obiskala predsednik vlade Robert Golob ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.