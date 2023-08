Janković: Brez protipoplavnih ukrepov bi bila Ljubljana pod vodo kot leta 2010

Ljubljanski župan si je danes v spremstvu poveljnika ljubljanske gasilske brigade Tomaža Kučiča in namestnika poveljnika ljubljanske civilne zaščite Roberta Kusa ogledal poplavljene dele Ljubljane.

"V Tacnu je Sava odnesla kajakaške objekte, voda je zalivala kleti in dnevne sobe. Podobno se je zgodilo delu Sneberij. Tam, kjer je voda že odtekla, ljudje danes praznijo objekte, popoldne pa bodo pristojne službe začele odvažati kosovni odpad," je razmere opisal Janković.

Kus je dodal, da lahko občani, ki potrebujejo odvoz kosovnega odpada, pokličejo na telefonsko številko 5808 100 in se organizirajo, tako da denimo na ulici naredijo nekaj zbirnih točk. Odvozi bodo sicer potekali popoldne, okoli 16. ure.

Od petka zjutraj do danes zjutraj je bilo na območju Ljubljane aktivnih več kot 100 prostovoljnih in 60 poklicnih gasilcev, ki so opravili več kot 200 intervencij na več kot 300 lokacijah. Delali so tudi ponoči, pa je opisal Kučič.

Kot je dejal, niso zabeležili nobene poškodbe ali ogrožanja življenj, tudi javne ustanove niso bile poplavljene. Voda se je približala tudi dvema vrtcema, a razen nekaj nanosov blata težav na koncu ni bilo. Tudi voda je normalno pitna. "Dobro smo jo odnesli," je dejal.

Slabše so jo odnesli tisti, ki jim je voda zalila hiše. Noč so morali preživeti v zasilnih nastanitvah v Zalogu in na policijski akademiji v Tacnu, na te lokacije so ponoči nastanili tudi okoli 20 turistov, pretežno tujcev, tudi iz Nemčije in Italije, ki so zaradi neprevoznih cest obtičali v prestolnici, je dejal Kus.

Po njegovih besedah se bo večina občanov danes že lahko vrnila na svoje domove, tudi turisti bodo večinoma lahko nadaljevali svojo pot, za tiste, ki bodo to potrebovali, pa bodo pristojni še zagotavljali prenočišča in oskrbo.

Na barjanskem delu, kjer je bilo tradicionalno največ poplav, pa jih tokrat ni bilo. "Poznajo se protipoplavni ukrepi na Malem grabnu in Gradaščici. Dejansko so bile poplave samo na tistih delih na Viču in v Kozarjah, kjer ti še niso dokončani," je ugotavljal župan in napovedal dokončanje teh del še letos.

"Treba pa bo resno stopiti skupaj in začeti dela na zadrževalniku Razori. Ta je res nujen. Mislim, da zdaj vidi to vsak, tudi župan občine Dobrova-Polhov Gradec," je dodal in s tem spomnil na nasprotovanje gradnji zadrževalnika v tej občini.

Brez protipoplavnih ukrepov bi bilo v tokratni povodnji bržkone prizadetih okoli 20.000 ljudi, ugotavlja tudi Kus, ki je spomnil, da je bilo v poplavah leta 2010 poplavljenih več kot 1000 objektov.

Janković je bil v kontaktu tudi z drugimi župani obljubljanskih občin. Kot ugotavlja, je bilo najhuje v Medvodah in v Kamniku. "Občine si med sabo pomagamo, to me veseli," je dodal.