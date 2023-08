Delo o razsežnosti naravne katastrofe (5. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Anja Intihar v komentarju Čas za vprašanja - a šele dan potem piše o naravnih katastrofah, ki so zavzele celotno Slovenijo. Meni, da bo škoda po poplavah verjetno ogromna, a o številki še nihče od pristojnih ne želi ugibati. Velike besede politikov so trenutno odveč, dejanja so tista, ki štejejo, pri čemer prednjačijo prostovoljci, izpostavlja.