Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o poplavah v Sloveniji, kjer je nastalo veliko škode, saj je poplavljalo industrijske objekte in kleti hiš. Med drugim se je sprožilo tudi nekaj zemeljskih plazov, zaradi česar je bilo veliko cest zaprtih. Pisale so tudi o zmagi Mateja Mohoriča na dirki po Poljski.