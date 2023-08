Primorske novice o uspehu slovenskih nogometnih klubov (5. 8.)

Koper, 4. avgusta - Bojan Gluhak v komentarju Marija jih bo letos počakala piše o uspehu slovenskih nogometnih klubov na evropskem tekmovanju za uvrstitev v ligo prvakov. Pravi, da rezultati kažejo na boljše delo v klubih ter na napredek v odnosu okolja do nogometa. Meni, da vsaka zmaga in z njo pridobljeni denar koristi klubu in mu daje prednost in moč pred tekmeci.