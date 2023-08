Dnevnik o poplavah (5. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Primož Knez v komentarju Drži se Slovenija piše o poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Pravi, da so bile vse katastrofalne poplave v državi doslej bolj lokalnega, kvečjemu regionalnega značaja. Zato je malokdo verjel napovedim Arsa, da prihaja nekaj, na kar bi se morali dobro pripraviti. A se nihče ni zabarikadiral in pripravil protipoplavnih vreč.