Delo o podnebnem dolgu (2. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Borut Tavčar v komentarju Kurimo naravo, narava kuri nas piše o podnebnem dolgu, ki ga človeštvo plačuje (in ga bo še plačevalo) Zemlji. Avtor izpostavlja, da se je poraba naravnih virov potrojila, potrošništvo eksplodiralo, požrešnost in pohlep pa sta postala normalna. Vemo, da porabljamo več, kot lahko Zemlja ustvari in obnovi, a ne ukrepamo.