Finance o digitalizaciji v bankah (2. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Petra Sovdat v komentarju Zakaj so banke v enih delih še v "kameni dobi"? Ker se lahko piše o digitalizaciji v bankah. Pravi, da se veliko nezahtevnih komitentov enostavno sprijazni s počasnostjo slovenskih bank. Bančniki že dolgo govorijo o digitalizaciji in milijonskih stroških, ki jih namenjajo zanjo, a to se v praksi razvija prepočasi.