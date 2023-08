Večer o inflaciji (1. 8.)

Maribor, 1. avgusta - Srečko Klapš v komentarju Inflacija in vrtiljak številk piše o inflaciji. Avtor poudarja, da čeprav je Evropska centralna banka prejšnji teden že devetič dvignila obrestne mere in jih približala petim odstotkom, je inflacija še zmeraj trikrat previsoka od ciljanih in želenih dveh odstotkov.