Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obilnih padavinah, ki so nocoj zajele Slovenijo. Ponekod sta jih spremljala tudi toča in močan veter. Pisale so o stopnji brezposelnosti med mladimi v Sloveniji, ki je po podatkih Eurostata 5,6-odstotna, in pa o morebitni združitvi Unicredit banke Slovenija in Unicredit Bank Austria.