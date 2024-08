Talibani po treh letih vladavine v Afganistanu utrjujejo svojo oblast

piše Robert Petrovič

Kabul, 14. avgusta - V četrtek bodo minila natanko tri leta, odkar so talibani znova vkorakali v Kabul in prevzeli oblast v Afganistanu. Kljub obljubam o miroljubni vladavini so obnovili politiko zatiranja manjšin, političnih skupin in žensk ter s tem okrepili svojo vladavino. Prebivalce medtem še naprej pestita vse večja revščina in negotovost glede preskrbe s hrano.