Združeni arabski emirati potrdili veleposlanika talibanskih oblasti

Dubaj, 23. avgusta - Združeni arabski emirati so danes sprejeli poverilna pisma veleposlanika talibanskih oblasti v Afganistanu in s tem po Kitajski postali šele druga država, ki je to storila. Za talibanske oblasti, ki so zaradi skrajnega izvajanja islamskega prava mednarodno izolirane in jih Združeni narodi ne priznavajo, to pomeni uspeh.