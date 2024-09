Talibanom zaradi obravnave žensk grozi tožba v Haagu

New York/Kabul, 26. septembra - Avstralija, Kanada, Nemčija in Nizozemska so v New Yorku napovedale začetek postopka proti talibanom, ki bi lahko privedel do sodbe pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Države očitajo talibanom zaničevanje pravic žensk in deklet. V Kabulu očitke zavračajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.